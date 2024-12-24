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Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Küçük çocuğa platin takıldı

24-12-2024 10:32 | Güncelleme: 24-12-2024 10:36
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Başıboş sokak köpekleri sorunu, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Daha önce birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş sokak köpekleri, bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı. Çetin Cihan, bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağında kırık tespit edilen küçük çocuğa ameliyatla platin takıldı. Baba Taha Cihan, "Sokak köpeklerinin toplanmasını ve başka çocukların zarar görmemesini talep ediyorum" dedi.

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