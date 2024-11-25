Video Galeri>GÜNDEM>Doğu Ekspresi'nin karlı yolda ilerleyişi izleyenleri mest etti! Biletleri satışa çıktığı gibi tükendi
Doğu Ekspresi'nin karlı yolda ilerleyişi izleyenleri mest etti! Biletleri satışa çıktığı gibi tükendi
25-11-2024 11:33
| Güncelleme: 25-11-2024 11:38
Turistik Doğu Ekspresi'nin Sivas Divriği'de karla kaplanmış yoldan geçtiği anlar izleyenleri mest etti. Büyüleyici anlar sosyal medyada gündem olurken 5 bin 250 TL'den satışa çıkan Turistik Doğu Ekspresi biletleri tükendiği açıklandı.