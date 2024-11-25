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Doğu Ekspresi'nin karlı yolda ilerleyişi izleyenleri mest etti! Biletleri satışa çıktığı gibi tükendi

25-11-2024 11:33 | Güncelleme: 25-11-2024 11:38
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Turistik Doğu Ekspresi'nin Sivas Divriği'de karla kaplanmış yoldan geçtiği anlar izleyenleri mest etti. Büyüleyici anlar sosyal medyada gündem olurken 5 bin 250 TL'den satışa çıkan Turistik Doğu Ekspresi biletleri tükendiği açıklandı.

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