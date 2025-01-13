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Düğündeki maganda dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu!
13-01-2025 09:44
| Güncelleme: 13-01-2025 09:50
Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta meydana gelen korkunç olayda 9 yaşındaki çocuk hava ateş edilmesi sonucu maganda kurşunuyla vurulmuştu. Küçük çocuğun durumunun kritik olduğu, hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi. Öte yandan o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde düğün sanatçısının defalarca silah sıkılmasın diye anons ettiği öğrenilirken piste yakın yerde sıkılan silah ve düğün sanatçısının kulaklarını kapadığı anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.