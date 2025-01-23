'Dur' ihtarına uymadı, alkollü ve eski Meclis üyesi çıktı! Polisi tehdit etti, cezadan kurtulamadı

Bu vazo yangını saniyeler içinde söndürüyor! 100 bin haneye dağıtıldı

Otomobil alev aldı, büyük panik yaşandı! O anlar kamerada

GÜNDEM

Acılı anne konuştu, herkes gözyaşlarına boğuldu! 'Benim kızım uyuyamaz ki...'