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'Dur' ihtarına uymadı, alkollü ve eski Meclis üyesi çıktı! Polisi tehdit etti, cezadan kurtulamadı
23-01-2025 09:51
| Güncelleme: 23-01-2025 09:56
Bartın'da polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu ve CHP'li eski meclisi üyesi olduğu anlaşıldı. Şahıs, ceza yazmak isteyen polislere, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, CHP'li milletvekilini ve Vali Nurtaç Arslan'ı arayacağını söyleyerek kendisine ceza kesilmesini önlemek istedi. Polisi canından bezdiren sürücü cezadan kaçamadı.