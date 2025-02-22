"Dur" ihtarına uymadı polis silah çekti! Beşiktaş'ta hareketli dakikalar
İstanbul Beşiktaş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, polis ekiplerinin kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmak için silah çekerek aracın önüne geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Polise mukavemet kaç yıl?
Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.