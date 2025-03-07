Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti

Dört gün boyunca kayıp olarak aranan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu. Sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ece Gürel düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.