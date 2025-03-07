Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti
Dört gün boyunca kayıp olarak aranan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu. Sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ece Gürel düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Ece Gürel neden öldü?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin "Bu ihtimallerden en net olanı geçirdiği hipotermiden kaynaklı iç organlarında kanama meydana geldiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği yönünde" ifadelerini kullandı.