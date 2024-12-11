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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 'Dur' ihtarına uymadı kaza yapınca yakayı ele verdi
11-12-2024 15:56
| Güncelleme: 11-12-2024 16:57
Karabük'te "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün park halinde araca çarpınca yakayı ele verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarptığı ve kaza yapan sürücünün araçtan inerek kaçtığı anlar yer alıyor.