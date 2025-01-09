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Ehliyetsiz sürücü fena faka bastı! Sivil polise denk gelince şoke oldu

09-01-2025 14:23 | Güncelleme: 09-01-2025 14:35
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Diyarbakır'da ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, kendisinden acelesi olduğunu söyleyerek kısa mesafeye bırakmasını rica eden kişiye yardım etti. Ancak hayatının hatasını yaptı. Ehliyetinin olmadığını söyleyen sürücünün yardım ettiği kişi sivil polis çıktı. Ekip aracı önünde inmek isteyen sivil polis, 'Alın şu arkadaşı ehliyeti yok' diyerek motosikletin anahtarını aldı. O anlar sürücünün kafa kamerasına yansıdı...

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