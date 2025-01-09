Video Galeri>GÜNDEM>Ehliyetsiz sürücü fena faka bastı! Sivil polise denk gelince şoke oldu
Ehliyetsiz sürücü fena faka bastı! Sivil polise denk gelince şoke oldu
09-01-2025 14:23
| Güncelleme: 09-01-2025 14:35
Diyarbakır'da ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, kendisinden acelesi olduğunu söyleyerek kısa mesafeye bırakmasını rica eden kişiye yardım etti. Ancak hayatının hatasını yaptı. Ehliyetinin olmadığını söyleyen sürücünün yardım ettiği kişi sivil polis çıktı. Ekip aracı önünde inmek isteyen sivil polis, 'Alın şu arkadaşı ehliyeti yok' diyerek motosikletin anahtarını aldı. O anlar sürücünün kafa kamerasına yansıdı...