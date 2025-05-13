En bahtsız sürücü! Satmaya niyetlendiği otomobili bir gecede perte çıktı!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Tofaş marka otomobil ise ağır hasar aldı. Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi. Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi.