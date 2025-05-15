Engelli gençlerin askerlik sevinci: Yemin töreni tüyleri diken diken etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği temsili askerlik uygulaması, bu yıl da duygusal anlara sahne oldu. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen törende, engelli bireyler sabah saatlerinde aileleriyle birlikte kışlaya giriş yaptı.

Kamuflajlarını giyerek tören alanında yemin eden temsili askerler, hem kendileri hem de yakınları için gurur ve heyecan dolu bir deneyim yaşadı. Yemin töreninin ardından terhis belgeleriyle onurlandırılan askerler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.