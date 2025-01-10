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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog!' Devlet Bey'in delikanlılığı'
10-01-2025 09:46
| Güncelleme: 10-01-2025 09:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli'nin uğurlamaya ceketiyle çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" diyerek epsri yaptı.