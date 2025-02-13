Erdoğan'a Pakistan'da Dombra jesti!

Dombra şarkısının ortaya çıkış hikayesi

Dinleyen herkesi duygulandıran efsane Dombra şarkısı dilden dile yayılmaya devam ediyor. Dombra şarkısı, Nogay Türklerine ait ve Cengiz Han Marşı olarak da biliniyor. Göktürk'lerin savaş marşı olarak tanınıyor. AK Parti'nin sözlerini değiştirerek, müziğini kullandığı seçim şarkısına da bunu hatırlatır şekilde, "Recep Tayyip Erdoğan-Dombra" adı verildi. AK Parti'nin seçim şarkısı, Uğur Işılak tarafından seslendirildi. Dombra adı, Kazak Türkleri'nin kullandığı iki telli, parmakla çalınan halk çalgısından geliyor.