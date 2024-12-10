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Esad'ın zulüm hapishanelerinde 21 yıl! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama
10-12-2024 12:48
| Güncelleme: 10-12-2024 12:52
Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle 61 yıllık Baas diktatörlüğünün zulmüne dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor. O büyük zulme uğrayanlar arasında Türk vatandaşları da var. 21 yıl önce kaçakçılık yaptığı için Esad rejiminin polisleri tarafından yakalanan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejim hapishanelerinde tutsak kaldı. Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.