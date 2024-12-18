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Esenyurt meydan savaşı! İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu
18-12-2024 10:56
| Güncelleme: 18-12-2024 11:03
İstanbul Esenyurt’ta internet kafe çıkışı gençler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada gençler birbirlerine acımasızca vurmaya devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.