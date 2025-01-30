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Esenyurt'ta bir garip kaza! Kadının arabanın önüne atladığı an görüntülendi
30-01-2025 23:32
| Güncelleme: 30-01-2025 23:34
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, yoldan geçen bir aracın önüne atlayan kadın çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Olay, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, iki şerit arasındaki refüjde yürüyen kadın, bilinmeyen bir sebeple aniden yola atladı. Seyir halindeki araç duramayarak kadına çarparken, çarpmanın etkisiyle kadın sert bir şekilde yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü hemen yaralı kadının yardımına koştu.
Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kadının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.