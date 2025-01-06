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Eyüpsultan'daki dehşetin yeni görüntüsü ortaya çıktı: Karısını öldürüp bagaja sakladı
06-01-2025 22:27
| Güncelleme: 06-01-2025 22:33
Eyüpsultan'da Engin Çelik isimli şahıs, eşi Ayşe Çelik’i silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Engin Çelik, cesedi göle veya ormanlık alana atmayı planladığı sırada polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şüphe üzerine durdurulmak istenen Çelik, aracıyla kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın ardından Engin Çelik'in cinayet sonrası görüntüleri de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın beyaz aracına binmeden önce eşini araç içinde öldürdüğü ve ardından silahı başına dayayıp ateşlemeye çalıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, aracın konumunu takip ederek kısa sürede zanlıyı yakalamayı başardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.