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Facia göz göre göre geldi: Darıca’daki patlamayla ilgili yeni detaylar
30-12-2024 20:41
| Güncelleme: 30-12-2024 20:43
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralanmasına neden olan doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Abdi İpekçi Mahallesi 1524. Sokak’taki 4 katlı binada 28 Aralık Cumartesi günü meydana gelen patlamadan 1 saat önce, bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu şikayeti üzerine Palgaz ekiplerinin adrese geldiği ve çalışma yaparak ayrıldığı öğrenildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bina sakinlerinin gaz kokusu ihbarı üzerine Palgaz ekiplerinin olaydan yaklaşık 1 saat önce adrese geldiği ve çalışma yaptığı bildirildi. Ancak ekiplerin ayrılmasının ardından binada doğal gaz kaynaklı büyük bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında, ekiplerin binaya gelişleri ve çalışma yaptıkları anlar net bir şekilde görüldü.