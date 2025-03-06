Fatih'te haraç çetesinden akılalmaz görüntüler! 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter'
İstanbul Fatih'te bir tekel bayiinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, baskın yapılan evde bulduğu telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Aynı telefonda saldırının planlandığı Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. Şüphelilerin "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" sözleri bu kadarına da 'pes' dedirtti. İşte o dehşet verici görüntüler...
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Sıkça Sorulan Sorular
Haraç almanın cezası nedir?
Kişinin hükümlü sıfatı almasından itibaren cezanın infazı başlar. Yağma suçu sonucunda fail 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alır. Eğer nitelikli yağma suçu söz konusu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Daha az cezayı gerektiren hallerde de ceza resen veya hâkimin takdiriyle indirilir.