Fatih'te haraç çetesinden akılalmaz görüntüler! 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter'

Haraç almanın cezası nedir?

Kişinin hükümlü sıfatı almasından itibaren cezanın infazı başlar. Yağma suçu sonucunda fail 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alır. Eğer nitelikli yağma suçu söz konusu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Daha az cezayı gerektiren hallerde de ceza resen veya hâkimin takdiriyle indirilir.