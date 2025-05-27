Firari buzağı 9 ay sonra bakın nereden çıktı

Diyarbakır Sur'da 85 yaşındaki Sıdıka Kut'a ait 3 aylık buzağı, geçen yıl eylül ayında kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı.

Sahipleri tarafından aranan buzağı bu süreçte mahallenin çevresinde görülmesine rağmen yabanileştiği için yakalanamadı. Buzağının yaklaşık 9 ay sonra 5 kilometre uzaklıktaki kırsalda bir sürüye karışarak ahıra girdiği görüldü.

Hayvanları arasındaki buzağıyı fark eden besicinin haber vermesi üzerine belirtilen mahalleye giden Erimli Mahallesi sakinleri iğneyle uyuşturdukları buzağıyı pikap ile getirerek sahibine teslim etti.