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Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı
11-01-2025 17:52
| Güncelleme: 11-01-2025 17:56
İstanbul Güngören’de, Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde aynı noktada üçüncü kez yaşanan yol çökmesi, sabah saatlerinde bir otomobilin sağ ön lastiğinin çukura girmesiyle sonuçlandı. Çevredeki vatandaşlar, çukurun çevresine kaldırım taşları yerleştirerek geçici önlem almaya çalıştı ancak bu da kazayı engelleyemedi.
Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan araçta maddi hasar oluştu. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Söz konusu yol, 26 Kasım’da İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında çökmüş, 24 Aralık'taki bir başka çalışma sırasında yeniden göçük oluşmuştu. Bugünkü olay, bu bölgede güvenlik sorunlarının devam ettiğini bir kez daha gündeme taşıdı.