Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı

Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı

11-01-2025 17:52 | Güncelleme: 11-01-2025 17:56
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul Güngören’de, Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde aynı noktada üçüncü kez yaşanan yol çökmesi, sabah saatlerinde bir otomobilin sağ ön lastiğinin çukura girmesiyle sonuçlandı. Çevredeki vatandaşlar, çukurun çevresine kaldırım taşları yerleştirerek geçici önlem almaya çalıştı ancak bu da kazayı engelleyemedi. Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan araçta maddi hasar oluştu. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Söz konusu yol, 26 Kasım’da İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında çökmüş, 24 Aralık'taki bir başka çalışma sırasında yeniden göçük oluşmuştu. Bugünkü olay, bu bölgede güvenlik sorunlarının devam ettiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye İbrahim Tatlıses'in sürpriziyle çıktı - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye İbrahim Tatlıses'in sürpriziyle çıktı
Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı - GÜNDEMGÜNDEM
Güngören’de çukur krizi: Aynı yol üçüncü kez çöktü, araç çukura saplandı
Bu tünelden geçmek yürek ister! Korku filmlerini aratmıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Bu tünelden geçmek yürek ister! Korku filmlerini aratmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi - GÜNDEMGÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi
Çılgın Proje'den son görüntü! Kanal İstanbul'da yeni aşamaya geçildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çılgın Proje'den son görüntü! Kanal İstanbul'da yeni aşamaya geçildi
Tayland'daki kazaya müdahale eden Türk! 'Oğlum kaldırsanıza motoru' - DÜNYADÜNYA
Tayland'daki kazaya müdahale eden Türk! 'Oğlum kaldırsanıza motoru'
Yüzü maskeli saldırgan marketi gasp etti! Binlerce lirayı alıp kaçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Yüzü maskeli saldırgan marketi gasp etti! Binlerce lirayı alıp kaçtı
Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Her yer kızıla boyandı - GÜNDEMGÜNDEM
Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Her yer kızıla boyandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp dehşet saçtılar! Evdekileri kelepçeleyip paralarını aldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Kendilerini polis olarak tanıtıp dehşet saçtılar! Evdekileri kelepçeleyip paralarını aldılar
Tüyleri diken diken eden Ahmet Çalık paylaşımı - GÜNDEMGÜNDEM
Tüyleri diken diken eden Ahmet Çalık paylaşımı
Şaşkına çeviren anlar! Ücretsiz binmek istediler, şoför kapıları açmayınca çılgına döndüler - GÜNDEMGÜNDEM
Şaşkına çeviren anlar! Ücretsiz binmek istediler, şoför kapıları açmayınca çılgına döndüler
Film gibi soygun! Müşterinin kaçış anı hayrete düşürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Film gibi soygun! Müşterinin kaçış anı hayrete düşürdü
Üç çocuk babası öğretmenin acı sonu: Otomobil ikiye katlandı! - GÜNDEMGÜNDEM
Üç çocuk babası öğretmenin acı sonu: Otomobil ikiye katlandı!
ABD'deki orman yangını hızla yayılıyor! - YAŞAMYAŞAM
ABD'deki orman yangını hızla yayılıyor!
Bursa’da iskele çöktü: Faciadan dönülen o anları kayda aldı! - YAŞAMYAŞAM
Bursa’da iskele çöktü: Faciadan dönülen o anları kayda aldı!
Hastanede tüyler ürperten görüntü! Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Hastanede tüyler ürperten görüntü! Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu
Bu tünelden geçmek yürek ister! Korku filmlerini aratmıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Bu tünelden geçmek yürek ister! Korku filmlerini aratmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi - GÜNDEMGÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi
Çılgın Proje'den son görüntü! Kanal İstanbul'da yeni aşamaya geçildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çılgın Proje'den son görüntü! Kanal İstanbul'da yeni aşamaya geçildi
Yüzü maskeli saldırgan marketi gasp etti! Binlerce lirayı alıp kaçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Yüzü maskeli saldırgan marketi gasp etti! Binlerce lirayı alıp kaçtı
Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Her yer kızıla boyandı - GÜNDEMGÜNDEM
Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Her yer kızıla boyandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp dehşet saçtılar! Evdekileri kelepçeleyip paralarını aldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Kendilerini polis olarak tanıtıp dehşet saçtılar! Evdekileri kelepçeleyip paralarını aldılar
Tüyleri diken diken eden Ahmet Çalık paylaşımı - GÜNDEMGÜNDEM
Tüyleri diken diken eden Ahmet Çalık paylaşımı
Şaşkına çeviren anlar! Ücretsiz binmek istediler, şoför kapıları açmayınca çılgına döndüler - GÜNDEMGÜNDEM
Şaşkına çeviren anlar! Ücretsiz binmek istediler, şoför kapıları açmayınca çılgına döndüler
Film gibi soygun! Müşterinin kaçış anı hayrete düşürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Film gibi soygun! Müşterinin kaçış anı hayrete düşürdü