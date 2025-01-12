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Hapisten kaçtı, sosyal medyadan dalga geçti! Cezaevi firarisi böyle yakalandı
12-01-2025 10:06
| Güncelleme: 12-01-2025 10:11
Adana'da cezaevinden firar eden 21 yaşındaki Oğulcan Ş., pişkin pişkin sosyal medya hesabından "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Ekipleri, Oğulcan Ş.'nin kız arkadaşını 3 gün boyunca takip etti. En son eve baskın yapan ekipler, Oğulcan Ş.'yi saklanırken buldu. Yakalanan firarinin polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öğrenildi.