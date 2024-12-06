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Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı

06-12-2024 12:06 | Güncelleme: 06-12-2024 12:11
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

İzmit Körfezi’ni masmavi bir akvaryum haline getirmek için karada, havada ve denizde hummalı bir çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliği için yüksek kapasiteli amfibi bir aracı daha hizmete almıştı. Dip çamuru projesinin 2. etabını destekleyecek olan araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip. Türkiye'nin en büyük çevre projesi İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinde şu ana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı. Çalışmalarına başlanan 2'nci etapta ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun bertarafı hedefleniyor. 2026 sonunda bitirilmesi planlanan 2'nci etap temizlik çalışmalarının ardından 3'ncü etaba geçilecek. Tamamlanacak etaplarla İzmit Körfezi'nin akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.

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