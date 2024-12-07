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Her patlamada yerlerinden sıçrıyorlar! Deprem oldu sanıp kaçıyorlar

07-12-2024 22:50 | Güncelleme: 07-12-2024 22:53
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nde yapılması planlanan taş ocağı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen dinamitle patlamalar, deprem travması yaşayan vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Patlamaların önceden haber verilmeden yapılması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahallede yaşayan Refik Yeşilova, patlamaların şiddetli olduğunu ve halk arasında büyük bir korku yarattığını belirtti. Yeşilova, "Deprem sonrası zaten tedirginiz. Bu patlamalar sadece evlerimize ve bahçelerimize zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda mahallemizdeki 3 bin yıllık su kaynağı da zarar gördü. Gök gürültüsünde bile korkar hale gelmişken, bu patlamaların normal olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Patlamaların etkisiyle mahallede büyük bir paniğin yaşandığını ifade eden Mehmet Altınözü ise, "Patlamayı deprem sandık. Mahalle sakinleri büyük bir korku içinde dışarı çıktı. Bu durum haftada birkaç kez tekrarlanıyor ve her seferinde aynı korkuyu yaşıyoruz. Artık endişemiz katlanılmaz bir hale geldi" dedi. Deprem travmasını henüz atlatamayan Dursunlu Mahallesi sakinleri, bu tür çalışmalarda haber verilmemesine ve şiddetli patlamaların yaratabileceği zarar riskine dikkat çekerek, yetkililerden çözüm bekliyor.

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