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Hırsızın cesareti pes dedirtti: Jandarma aracını çaldı, film gibi kaçış

08-01-2025 00:27 | Güncelleme: 08-01-2025 00:46
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleşen çalıntı araç ihbarı, sıra dışı bir olayla devam etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızı ve çaldığı aracı belirtilen adreste yakaladı. Ancak şüpheli, gözaltına alındıktan sonra jandarma devriye aracını da çalarak kaçtı. Olay, 6 Ocak'ta gece saat 02.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kişi kuzeni Mustafa S.'ye ait aracın çalındığını ve Silivri’de bir at çiftliğine götürüldüğünü bildirdi. İhbar üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler adrese sevk edildi. Şüpheli Tayyip F., çaldığı araçla adreste yakalandı ve gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde delil arama çalışması yaparken şüpheli, gözaltında bulunduğu jandarma aracını çalarak kaçtı. Hırsız, hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine bağlandı. Kaçış sırasında, Odayeri Gişeleri’nde bariyerlere çarpan şüpheli, kazaya rağmen jandarma aracıyla kaçmaya devam etti. Hırsız, aracıyla Şişli Okmeydanı’na kadar ilerledi ve burada jandarma aracını terk ederek kayıplara karıştı.

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