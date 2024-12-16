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Kocaeli'de 2 gencin feci şekilde can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16-12-2024 11:01
| Güncelleme: 16-12-2024 11:45
Kocaeli'de meydana gelen feci kazada biri tıp öğrencisi, diğeri makine mühendisi olan iki genç hayatını kaybetti. 2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. isimli sürücüler tutuklandı. İki gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.