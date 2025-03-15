İftar çadırında 'oruç tutmuyorsun' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'de kurulan iftar çadırı gergin anlara sahne oldu. İftara dakikalar kala çadıra giren bir kadın, içerideki bir erkek tarafından durduruldu. Erkek şahıs kadına, oruçlu olmadığını sordu ve oruç tutmuyorsa çıkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında bir tartışma yaşandı. Kadın 'Sen kimsin benim oruçlu olup olmadığımı soruyorsun' diye bir erkeğe bağırdı. Erkek şahıs da sessiz kalmayarak bağırınca kavga çıktı. O anlar vatandaşların kameralarına böyle yansıdı.