İki minik kardeş yanarak feci şekilde yaşamını yitirdi! Acılı babanın feryatları yürekleri dağladı

Otel yangınında kızını kaybeden acılı babanın feryatları yürekleri dağladı! 'Daha çok gençti'

Yolda düşürdüğü cüzdanının peşine düştü! 'Emanet para ne olur geri getirin'

GÜNDEM

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yangında ölenler için söyledikleri infiale neden oldu