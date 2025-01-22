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İki minik kardeş yanarak feci şekilde yaşamını yitirdi! Acılı babanın feryatları yürekleri dağladı
22-01-2025 11:53
| Güncelleme: 22-01-2025 12:01
Gaziantep'te sobadan kaynaklanan çıkan yangında 2 kardeşin feci şekilde yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde yalnız olan 1 yaşındaki Aras ve 3 yaşındaki Müslüm Saçkesen isimli 2 kardeşin cenazelerinde gözyaşları sel oldu. Törende baba Sinan Çelik'in, çocuklarının tabutuna sarılması ve mezarlarına toprak atması yürekleri sızlattı.