İş yerinin tavanı çökünce neye uğradıklarını şaşırdılar!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir ofiste asma tavanın çökmesiyle büyük panik yaşandı. Olay, Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin’in çalışma ofisinde meydana geldi. Sakin ve iki arkadaşının oturduğu sırada, avizenin monte edildiği asma tavan bir anda çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda kimsenin yaralanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Muhtar Sedat Sakin, “Arkadaşlarımı uğurladıktan sonra oturuyordum. Yer değiştirip masanın diğer tarafına geçtim. Yaklaşık bir dakika sonra tavan çatırdadı ve bir anda üstümüze çöktü. Sadakamız varmış. Büyük bir tehlike atlattık” dedi. Olayın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sadece büyük bir şaşkınlık hâkim oldu.