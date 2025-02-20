İstanbul Boğazı'nda kar manzarası drone kamerasında

KAR TATİLİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarının yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) bir gün idari izinli sayılıyor.