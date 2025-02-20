İstanbul Boğazı'nda kar manzarası drone kamerasında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için günler öncesinde uyarıda bulunduğu kar yağışı dün sabah saatlerinden itibaren etsini göstermeye başladı.
KAR MANZARASI DRONE KAMERASINDA
Megakentte kar yağışı bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı sonrasında İstanbul Boğazı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı'nda oluşan kar manzarası drone kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
KAR TATİLİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?
Her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarının yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) bir gün idari izinli sayılıyor.