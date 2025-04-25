İstanbul depreminin en çok hissedildiği ilçelerden Büyükçekmece'de 33 yıllık bina tek dokunuşla yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından, megakentteki riskli yapılar yeniden gündeme taşındı. Bu kapsamda, Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde bulunan 33 yıllık hasarlı bir bina için harekete geçildi.

Sabah saatlerinde başlatılan yıkım çalışmaları sırasında, binanın adeta tek bir dokunuşla yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yıkım anı ve uyarı sesleri dikkat çekerken, bina kısa sürede çöktü.