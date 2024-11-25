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İstanbul'da 8 kişiyi öldürüp katliam yapan kişinin görüntüleri ortaya çıktı
25-11-2024 23:03
| Güncelleme: 25-11-2024 23:08
İstanbul'da dün aile katliamı gerçekleştirip intihar eden 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece'deki cinayet anına ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ, karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve iki kişiyi daha öldürerek, toplamda 8 kişiyi katletti ve 2 kişiyi ağır yaraladı. Görüntülerde, katilin kapüşonlu montla araçla binaya geldiği, bir süre sonra binadan çıkarak aracına binip uzaklaştığı anlar kaydedildi.