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İstanbul'da 8 kişiyi öldürüp katliam yapan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

25-11-2024 23:03 | Güncelleme: 25-11-2024 23:08
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul'da dün aile katliamı gerçekleştirip intihar eden 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece'deki cinayet anına ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ, karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve iki kişiyi daha öldürerek, toplamda 8 kişiyi katletti ve 2 kişiyi ağır yaraladı. Görüntülerde, katilin kapüşonlu montla araçla binaya geldiği, bir süre sonra binadan çıkarak aracına binip uzaklaştığı anlar kaydedildi.

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