İstanbul'da ilginç hırsızlık! Papağanı çalıp kayıplara karıştı: O anlar kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir dükkanın kapısını açan maskeli bir şahıs, içerideki hiçbir malzemeye dokunmayarak sadece Jako cinsi papağanı çalarak izini kaybettirdi. Cadde üzerinden geçen bir taksi şoförü, dükkanın kapısının açık olduğunu fark ederek işletme sahibe ulaştı. Taksi şoförünün haber vermesi üzerine dükkana gelen Filiz Çakmak, papağanının çalındığını görünce adeta yıkıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.