İstanbul'da ilginç hırsızlık! Papağanı çalıp kayıplara karıştı: O anlar kamerada
İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir dükkanın kapısını açan maskeli bir şahıs, içerideki hiçbir malzemeye dokunmayarak sadece Jako cinsi papağanı çalarak izini kaybettirdi. Cadde üzerinden geçen bir taksi şoförü, dükkanın kapısının açık olduğunu fark ederek işletme sahibe ulaştı. Taksi şoförünün haber vermesi üzerine dükkana gelen Filiz Çakmak, papağanının çalındığını görünce adeta yıkıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
HAYVAN HIRSIZLIĞININ CEZASI KAÇ YIL?
Büyükbaş veya küçükbaş hayvanlara yönelik işlenen suçlarda da aynı ceza uygulanmaktadır (TCK 142/2-g). Koruma Altındaki Mallar: Kilitlenmiş ya da bina ve eklentilerde muhafaza altına alınan eşyalara yönelik hırsızlık suçlarında da fail 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır