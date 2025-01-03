İstanbul'da koku paniği: Okullar boşaltıldı, İGDAŞ sebebini bulamadı
03-01-2025 19:21
| Güncelleme: 03-01-2025 19:24
Büyükçekmece'de hissedilen yoğun koku paniğe yol açtı. Mimar Sinan Ortaokulu ve Emlak Konut Mimar Sinan Lisesinde doğal gaz kokusuna benzer bir koku fark edilmesi üzerine okullar tedbir amacıyla boşaltıldı.
Okul müdürlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda, benzer bir ihbar Mimar Sinan Devlet Hastanesinden de gelince, hastanede de inceleme başlatıldı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmedi.
Hastanede dedesini ziyarete gelen Bedirhan Boti Söylemez, çevrede yoğun bir koku olduğunu ve sokaklardan geçmenin bile zorlaştığını ifade etti.
Ekiplerin kokunun kaynağını belirlemek için araştırmaları sürüyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.