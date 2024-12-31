İstanbul'da yılbaşı denetimleri: Taksim'de kutlamalar mercek altında
31-12-2024 18:59
| Güncelleme: 31-12-2024 19:01
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yılda Beyoğlu ve çevresinde olumsuz durumlara anında müdahale ve suçun önlenmesine yönelik Taksim Gezi Parkı girişine Mobil Komuta Merkezi kuruldu.
Yeni yıla saatler kalan İstanbul'un sembol noktalarında Beyoğlu ilçesi Taksim ve İstiklal Caddesi'nde insan yoğunluğu artarak devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yeni yıl kutlamaları çerçevesinde on binlerce polis ise tedbir aldı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Gezi Parkı girişine Mobil Komuta Merkezi kuruldu. Polis ekipleri komuta merkezinde anlık görüntü ile adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler saniye saniye komuta merkezinden güvenlik tedbirini sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimlere katılarak şu açıklamayı yaptı:
"Tüm emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Başta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçeleri olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz"