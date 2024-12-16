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İşten çıkarılan vatman silahla metro kumanda merkezini basıp dehşet saçtı
16-12-2024 11:45
| Güncelleme: 16-12-2024 11:49
İBB metrosunda vatman olarak çalışan ve işten çıkarıldığı öğrenen Y.K isimli kişi metro kumanda merkezini silahla bastı. Elinde silahla metro kumanda merkezine gelen Y.K., güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine havaya ateş açtı. Güvenlik personelini rehin almaya çalışan şahıs, ihbarla gelen polisin ‘teslim ol' çağrısı üzerine ateşlemek istediği silah tutukluluk yapınca gözaltına alındı.