Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu

İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu

20-12-2024 07:47 | Güncelleme: 20-12-2024 08:00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Eğlence mekanında alkolün dozunu fazlaca kaçıran ve ne yaptığını hatırlamayan adam, evi sandığı mağazanın kapısını önce anahtarıyla açmaya çalıştı, sonrada tekmelerle camı kırıp içeri girdi. Mağazanın içerisine girdiğinde bir çarşaf ve yastık bulan adam, daha sonrada üzerini örttü ve yatağın birinde sızıp kaldı. Sabah polislerin uyandırdığı adam, “Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?” diye yanıt verirken, Tüm bu ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.İş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, olayın hırsızlık olmadığını öğrenince İrfan Kayın’dan şikayetçi olmadı.


300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! - GÜNDEMGÜNDEM
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Rize’de heyelan: Taş duvar böyle yıkıldı! - YAŞAMYAŞAM
Rize’de heyelan: Taş duvar böyle yıkıldı!
Havalimanında ıslak zemin levhalarıyla sessiz kavga - DÜNYADÜNYA
Havalimanında ıslak zemin levhalarıyla sessiz kavga
Berberin Esad fotoğraflı önlük şakası gündem oldu! Suriyeliler böyle tepki verdi - DÜNYADÜNYA
Berberin Esad fotoğraflı önlük şakası gündem oldu! Suriyeliler böyle tepki verdi
Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli - GÜNDEMGÜNDEM
Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu hakim karşısında - MAGAZİNMAGAZİN
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu hakim karşısında
Uçağı su bastı, herkese yeni korku yüklendi: 30 bin fit yükseklikte boğulma endişesi - DÜNYADÜNYA
Uçağı su bastı, herkese yeni korku yüklendi: 30 bin fit yükseklikte boğulma endişesi
Park kavgası cinayetle bitti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Park kavgası cinayetle bitti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Kırmızı ışık ihlali sonucu feci kaza! 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Kırmızı ışık ihlali sonucu feci kaza! 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç planına SMO'dan darbe! Etkisiz hale getirildi - DÜNYADÜNYA
PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araç planına SMO'dan darbe! Etkisiz hale getirildi
Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü
Scootera 4 kişi bindiler, yere yapıştılar - GÜNDEMGÜNDEM
Scootera 4 kişi bindiler, yere yapıştılar
Irak'a sığınan askerler eylemde: Bizi geri gönderin! - DÜNYADÜNYA
Irak'a sığınan askerler eylemde: Bizi geri gönderin!
Eşinin fotoğrafı Pezeşkiyan'ı yıktı: Ağlayarak ayrıldı - DÜNYADÜNYA
Eşinin fotoğrafı Pezeşkiyan'ı yıktı: Ağlayarak ayrıldı
Mukbang akımı can alıyordu! Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Mukbang akımı can alıyordu! Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! - GÜNDEMGÜNDEM
İki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli - GÜNDEMGÜNDEM
Uzman isimden şoke eden yastık kılıfı uyarısı! Klozetten 17 bin kat daha kirli
Park kavgası cinayetle bitti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Park kavgası cinayetle bitti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Kırmızı ışık ihlali sonucu feci kaza! 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Kırmızı ışık ihlali sonucu feci kaza! 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü
Scootera 4 kişi bindiler, yere yapıştılar - GÜNDEMGÜNDEM
Scootera 4 kişi bindiler, yere yapıştılar
Mukbang akımı can alıyordu! Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Mukbang akımı can alıyordu! Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı
Sibirya değil Çıldır Gölü! Görüntüler hayran bırakıyor - GÜNDEMGÜNDEM
Sibirya değil Çıldır Gölü! Görüntüler hayran bırakıyor
Alper Gezeravcı'dan büyük jest! Uzayda mektup yazdığı kalemi hediye etti - GÜNDEMGÜNDEM
Alper Gezeravcı'dan büyük jest! Uzayda mektup yazdığı kalemi hediye etti