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İzmir'de şaka gibi olay! Evi sandığı mağazanın camını kırıp içeri girdi! Polisi görünce şoke oldu
20-12-2024 07:47
| Güncelleme: 20-12-2024 08:00
İzmir’in Karabağlar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Eğlence mekanında alkolün dozunu fazlaca kaçıran ve ne yaptığını hatırlamayan adam, evi sandığı mağazanın kapısını önce anahtarıyla açmaya çalıştı, sonrada tekmelerle camı kırıp içeri girdi. Mağazanın içerisine girdiğinde bir çarşaf ve yastık bulan adam, daha sonrada üzerini örttü ve yatağın birinde sızıp kaldı.
Sabah polislerin uyandırdığı adam, “Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?” diye yanıt verirken, Tüm bu ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.İş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, olayın hırsızlık olmadığını öğrenince İrfan Kayın’dan şikayetçi olmadı.