Kadınların 'mangal' kavgası kamerada! Samurayları aratmadılar

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda; güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar parklara akın etti. Parklarda yoğunluk olduğu sırada 2 grup arasında mangal dumanı nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BACAĞINDAN YARALANDI

Kadınların döner bıçağı çektiği olay sırasında, kavgayı ayırmaya çalışan parkın güvenlik görevlisi Mücahit Tilci (46), bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

EKİPLER SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen güvenlik görevlisinin yaralanmasına sebep olan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

KADINLAR SAMURAYLARI ANDIRDI

Öte yandan görenleri şoke eden kavga anının görüntüleri de ortaya çıktı. Kavgaya karışan kadınlar, döner bıçakları ile adeta samurayları andırdı.