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Kahramanmaraşlı depremzede kendisini enkazdan çıkaran görevliyle görüştü! 'Sen bizim için mucizeydin'
06-02-2025 10:08
| Güncelleme: 06-02-2025 10:17
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine evinde yakalanan depremzede Halil Korkmaz, kendisini kurtaran görevliyle görüştü. Ebrar Sitesi'nin enkazından 110'uncu saatte kurtulan Korkmaz, Karabük Üniversitesi personeli Emrullah Bingöl ile görüntülü konuştu. Bingöl, enkazdan çıkardığı Korkmaz'a, "Sen bizim için bir mucizeydin." sözlerini kullandı.