Kalabalık caddeye atla daldı! Görenleri şaşkına çevirdi
07-01-2025 20:06
| Güncelleme: 07-01-2025 20:07
Bartın’da, Hükümet Caddesi’nde bir kişinin atla gezmesi hem ilgi odağı oldu hem de polis müdahalesiyle son buldu. Şehirde yeni açılan bir at çiftliğinde çalışan Seçkin A., şehrin en yoğun noktalarından biri olan Hükümet Caddesi'ne at üzerinde girdi. Vatandaşlar, bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları atı severek ilgi gösterdi.
Ancak, polisin durumu fark etmesiyle atlı gezinti sona erdi. Kimlik kontrolü yapan ekipler, caddeye atla girmenin yasak olduğunu belirterek Seçkin A.'yı uyardı. Olay, zabıta ekiplerine bildirilerek kişinin ve atın idari işlem yapılmak üzere zabıtaya teslim edilmesiyle son buldu.