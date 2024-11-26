Kaldırımda bekleyen yayalar dehşeti yaşadı, direk üzerlerine devrildi
26-11-2024 19:10
| Güncelleme: 26-11-2024 22:11
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücü SUV aracın kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Direk 6 yayanın üzerine devrildi. İlçe merkezinde meydana gelen kazada SUV tipi araç, çarpmanın etkisiyle savrularak bir halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'si Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, 4'ü ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde aracın direğe çarptığı anlar net şekilde görülüyor.