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Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü

06-12-2024 01:15 | Güncelleme: 06-12-2024 01:17
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ihmal skandalı iddiası tartışılıyor. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye gelen 37 yaşındaki Mehmet Ali Şirin, eşinin acil uyarılarına rağmen beklemeye alındı ve hayatını kaybetti. 29 Haziran gecesi saat 00.03’te, şiddetli göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayetiyle hastaneye başvuran Mehmet Ali Şirin'e, eşinin defalarca aciliyet vurgusu yapmasına rağmen müdahale edilmedi. Şirin, bekleme sırasında fenalaşıp yere yığıldı ve güvenlik görevlileri tarafından sedyeye konuldu. Eşi Ayşe Şirin, yaşadıkları ihmali sosyal medya hesabından paylaştı: "Kalp krizi şüphesiyle acile gittik, ancak EKG bile çekilmedi. Beklememiz istendi. Eşim beklerken yere yığıldı. Yüzüstü sedyeye konduğunda dahi dakikalarca kimse müdahale etmedi." Ayşe Şirin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Eşimin durumu acildi, defalarca söyledim. Ama dinlemediler. Eşim öldü, ben bağırarak yardım istedim."

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