Video Galeri>GÜNDEM>Kartalkaya'daki faciada can veren Şevval'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı!
Kartalkaya'daki faciada can veren Şevval'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla konuştuktan sonra 12'nci kattan atlamıştı!
25-01-2025 08:38
| Güncelleme: 25-01-2025 08:48
Bolu Kartalkaya Grand Kartal otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sırasında babasını görüntülü aradıktan sonra 12. kattan atlayan ve ağır yaralanan Şevval Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlanan Şevval Şahin'in son doğum gününde çekilmiş görüntüleri yürekleri dağladı. Görüntülerde, Şevval'in arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlama nedeniyle oldukça neşeli olduğu görüldü.