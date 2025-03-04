Kayıp mimar Ece Gürel'in son görüntüsü ortaya çıktı! Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evinden çıkıp gittiği görülen genç kadından bir daha haber alınamadı. Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Genç kadının cep telefonu ve eşyaları bulundu. Ekiplerin şuana kadar 6 kilometrelik bir alanı taradığı öğrenildi. İşte o görüntüler....