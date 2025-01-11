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Kendilerini polis olarak tanıtıp dehşet saçtılar! Evdekileri kelepçeleyip paralarını aldılar
11-01-2025 11:31
| Güncelleme: 11-01-2025 11:43
İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen korkunç olayda kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar 2 kişinin yaşadığı eve girip evdeki 2 kişiyi önce kelepçeledi, sonra da 100 bin euro ve 67 bin Türk lirası nakit parayı alıp kaçtı. Yağmacıların peşine düşen polis ekipleri, olayla ilgili 7 kişiyi kıskıvrak yakaladı.