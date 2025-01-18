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Kendini spiker sandı, kazasını anlattı

18-01-2025 03:12 | Güncelleme: 18-01-2025 03:14
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü bir sürücü, altyapı çalışması yapılan bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kazaya neden oldu. Sürücü, kaza sonrası olay yerini telefon kamerasıyla kayda alarak, kazayı bir spiker gibi anlatmasıyla dikkat çekti. Kaza, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail U. yönetimindeki 16 BCH 696 plakalı cip, altyapı için kazılan çukuru fark edemeyerek toprağa çarptı ve saplandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan sürücü, polis ekiplerinin geldiğini görünce telefon kamerasını açarak, kazayı spiker edasıyla anlattı. Sürücü, yoldaki altyapı çalışması nedeniyle yeterli uyarı levhası konulmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Polisin yaptığı alkol testinde, sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL ceza kesildi. İsmail U., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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