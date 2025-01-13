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Kız arkadaşının attığı mesajla çılgına döndü! Söyledikleri 'pes' dedirtti
13-01-2025 08:23
| Güncelleme: 13-01-2025 08:28
Konya'da, yaşayan Cem T. isimli genç, kız arkadaşının kendisine “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atmasıyla çılgına döndü. Kız arkadaşının patronuna kızan genç arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, “Sevdiğim için yaptım, pişman değilim, bir daha olsa bir daha yaparım” demesi pes dedirtti.