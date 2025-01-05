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GÜNDEM

Kontrolden çıkan araç karşı yöne uçtu, metrelerce sürüklendi

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı kaybı! Komşusunu kaybetti, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu

YAŞAM

Bu gassal başka gassal: Gayrimüslimler cenazesini ona emanet ediyor!

KÜLTÜR - SANAT

Yüksek hızlı trende Ferdi Tayfur şarkıları çaldı!

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten Rizelilere seslendi! 'Ana ocağımdan daha farklı ses çıkacaktır'

GÜNDEM

Trabzonlu vatandaştan ilginç tabelalı çözüm! 'Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir'

GÜNDEM

Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi! Sabır sınavı kamerada

GÜNDEM

Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük kavga! Necla Nazı ilk kez konuştu: 'Biz hastaneye nasıl gidelim'

GÜNDEM

Ferdi Tayfur'un cenazesinde şoke eden kalabalık! Adım atacak yer kalmadı

GÜNDEM

Erdoğan sahneye Ferdi Tayfur şarkısıyla geldi

GÜNDEM

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde büyük kavga! Kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni birbirine girdi

GÜNDEM

Akran zorbalığında kan döküldü! Korkunç anları kayda aldılar

GÜNDEM

Tekme tokat dövüp bıçakladılar! Öldüresiye dayak kamerada!

GÜNDEM

Yaşlı kadının Ferdi Tayfur feryatları yürek yaktı! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kolum bacağım gitti!

GÜNDEM

Maç değil savaş alanı! Kocaelispor maçında çıkan olaylar sonrası polis yaralandı

GÜNDEM

AKM önünde tüyleri diken diken eden anlar! 'Ferdi Baba' için yağmur çamur dinlemediler: Hep bir ağızdan söylediler