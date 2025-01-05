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Kontrolden çıkan araç karşı yöne uçtu, metrelerce sürüklendi

05-01-2025 04:54 | Güncelleme: 05-01-2025 04:56
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak karşı yöne savruldu. 18 yaşındaki sürücünün yönetimindeki araç, orta refüje çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazada sürücü ve 17 yaşındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 00.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada araç metrelerce sürüklendi.

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