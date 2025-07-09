Kontrolsüz dönüş kazaya neden oldu: Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Mermer Kavşağı'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karabük yönüne ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.

İKİ ARAÇ SAVRULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Karabük istikametine seyir halinde olan otomobilin kontrolsüz bir şekilde Eskipazar'a dönüş yapmak istediği sırada kazanın meydana geldiği ve iki aracının savrulduğu yer alıyor.