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Köpek kurtarma operasyonu! Vatandaşlar kanalizasyonun başında seferber oldu

25-01-2025 12:16 | Güncelleme: 25-01-2025 12:17
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Hatay’ın Kumlu ilçesinde, kanalizasyon kuyusuna düşen 3 yavru köpeğin bir vatandaş tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Irmak, kanalizasyon kuyusundan gelen yavru köpek seslerini fark etti. Hemen harekete geçen Irmak, elindeki sopayla kuyunun içine girerek 3 yavru köpeği birer birer kurtardı. Öte yandan Tedavi süreci tamamlanan yavru köpeklerin, Gaziantep’te bulunan yeni sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

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