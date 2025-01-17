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'Kumam oldukları yetti' deyip, damadın arkadaşlarına öyle bir şey yaptı ki...

17-01-2025 13:36 | Güncelleme: 17-01-2025 13:46
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Sosyal medyada yayınlanan bir video kısa sürede gündem oldu. Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşoyla hayatını birleştirmeye karar veren genç kız, kendisini istemeye gelenlere 'küçük' bir sürpriz yaptı. “5 senedir kumam oldukları yetti artık” diyerek, kız isteme töreninde müstakbel eşi yerine onun en yakın arkadaşlarına tuzlu kahve içirdi. O anlar izleyenleri kahkahalara boğdu.

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